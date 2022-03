Uomo muore folgorato a Terracina

TERRACINA – Un uomo è morto folgorato nelle campagne di Terracina in località La Fiora lungo la vecchia linea ferroviaria. Secondo le primissime informazioni, dopo l’allarme lanciato dai presenti, sul posto è arrivato un equipaggio del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Tra le ipotesi quella di un incidente fatale mentre era in corso un furto di cavi di rame.