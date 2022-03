Si è spento Giuseppe Visconti ex direttore sanitario della Asl di Latina

LATINA – Si è spento questa mattina a Roma improvvisamente Giuseppe Visconti per tre anni Direttore Sanitario Aziendale della Asl di Latina. La notizia ha raggiunto come un fulmine a ciel sereno i suoi ormai ex collaboratori e i medici che hanno operato sotto il suo coordinamento, proprio quando sembrava essere riuscito a superare la fase più difficile della malattia che lo aveva colpito. Il 5 aprile Visconti avrebbe compiuto 67 anni.

Nominato dall’allora direttore generale Giorgio Casati a febbraio del 2018, era in servizio a Latina quando è esplosa la pandemia e ha poi gestito l’emergenza covid nelle sue prime due fasi, senza concedersi un giorno di pausa, riuscendo a trasformare in pochi giorni l’ospedale Santa Maria Goretti e gli altri presidi del territorio provinciale, in strutture covid multidisciplinari. Sotto la sua direzione la Asl di Latina ha raggiunto nuovi traguardi proprio grazie alla sua professionalità ed esperienza.

Stimatissimo sotto il profilo umano, era sempre disponibile anche con i media, a spiegare i passaggi della sua attività. Chi lo ha conosciuto più da vicino, ne rimpiange l’umanità e la generosità che non sono mai mancate, nemmeno nei momenti più critici.

Giuseppe Visconti ha affrontato con coraggio anche la scoperta della grave patologia che lo ha poi costretto a lunghe e pesanti terapie. Da qualche mese si era ripreso e guardava con rinnovata fiducia al futuro, immaginando per sé anche la prosecuzione della carriera professionale. Nessuno poteva immaginare quello che è accaduto oggi.