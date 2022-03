Latina, furto fallito al bancomat della Banca Blu del Morbella

LATINA – Le Volanti della Questura di Latina hanno sventato un furto al bancomat del Centro Morbella. I poliziotti sono stati chiamati dalla Centrale Operativa per intervenire presso l’istituto di credito “Blu Banca” del Centro Commerciale Morbella, dove sono arrivate anche le guardie giurate dell’Istituto di Vigilanza Metronotte Securitas, dal momento che era stata segnalata la presenza di due persone che armeggiavano intorno allo sportello bancomat della ex Banca Popolare del Lazio.

All’arrivo delle Volanti, i ladri si sono dileguati ma avevano già manomesso lo sportello automatico senza riuscire, però, ad impossessarsi delle somme contenute all’interno.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli specialisti della polizia scientifica per i rilievi tecnici del caso, anche gli investigatori della Polizia di Stato per acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza dell’istituto di credito, ed eventuali altre registrazioni dei sistemi di vigilanza elettronica presenti nella zona. Le indagini proseguono per tentare di risalire agli autori.