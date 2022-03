Violenze sui sanitari, un flash mob in piazza del Popolo

LATINA – La Asl di Latina chiama a raccolta sanitari e cittadini per un flash mob che si terrà domani, sabato 12 marzo, alle 11 in piazza del Popolo a Latina in occasione della “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari“. Un tema molto sentito dall’azienda di Latina che più volte si è trovata alle prese con casi di aggressione agli operatori più esposti, quelli che lavorano nei pronto soccorsi, ma anche nei reparti e nei servizi. Di recente poi, sono stati i medici di medicina generale a denunciare un’escalation di comportamenti aggressivi e minacciosi, alcuni dei quali degenerati, da parte dei non vax. Contro tutto questo si manifesterà nella piazza centrale del capoluogo pontino.

Sotto il palazzo comunale ci saranno ballerini professionisti insieme ad alcuni sanitari coordinati dal trainer Marco Ugolini e la loro performance sarà un “no” alla violenza contro i sanitari.

Durante la mattinata è anche previsto un intervento della Direttrice Generale della Asl di Latina Silvia Cavalli che spiegherà le motivazioni dell’iniziativa e il peso che il fenomeno ha anche sul territorio provinciale.