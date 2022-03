Incendio a Latina Scalo, le puntualizzazioni della LogUp

LATINA – Dopo l’incendio presso il centro logistico di Latina Scalo in via Gloria, puntualizza l’accaduto in una nota l’amministratore unico Gianluca Donadel. “L’incendio si è sviluppato all’esterno del perimetro dell’azienda per cause a noi non note ed ha finito per interessare una zona temporaneamente adibita a stoccaggio in esterno di materiale plastico in attesa del controllo in ricezione e successiva spedizione a destino. L’intervento tempestivo dei titolari e della squadra antincendio interna all’azienda ha consentito di circoscrivere l’incendio in attesa del pronto intervento dei vigili del fuoco intervenuti in meno di mezz’ora dalla chiamata. Nel giro di un’ora la squadra dei vigili del fuoco ha domato l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata.

Non si registra nessun danno alla struttura, il personale intervenuto ha dimostrato di avere la giusta formazione in materia di pronto intervento, l’impianto interno ed esterno antincendio ha funzionato regolarmente, ed alla fine di questo pomeriggio intenso le attività dell’azienda sono riprese regolarmente”, conclude la nota.