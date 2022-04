Antonio Farina espone per Benacquista Art Collection

LATINA – Prosegue il progetto artistico Benacquista Art Collection, realizzato con il patrocinio del Comune di Latina nella sede dell’Agenzia di Assicurazioni in Via del Lido 104. Si tratta della quarta mostra del 2022 (ne sono previste una al mese per 12 mesi) e vedrà in esposizione dal 1 al 30 aprile le opere di Antonio Farina nella personale dal titolo “Riflessi” che si compone di 15 oli su tela di diversi formati.

Una collaborazione nata tra Massimiliano e Sabrina Benacquista e Fabio D’Achille inventore di MAD, il Museo d’Arte Diffusa di Latina, partendo da un calendario da tavolo che vede MAD e le società del Gruppo Benacquista, celebrare il biennio 2021-22 nel segno dell’Arte Contemporanea con un progetto socio-culturale.

“Il calendario prevede che ogni artista “suggelli” un mese del nuovo anno e di conseguenza esponga negli spazi comuni della sede di Benacquista Assicurazioni in via del Lido a Latina. Aprile e la primavera non potevano non ospitare un artista che impone alla sua pittura, la natura come cifra stilistica”, spiega D’Achille.