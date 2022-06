Covid, 270 casi e quattro ricoveri al Goretti

LATINA – Salgono i contagi da covid e anche i ricoveri in provincia di Latina. Sono 270 oggi i nuovi casi registrati, emersi in 28 comuni comuni del territorio, in salita (+91) rispetto a ieri), non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore, mentre per quattro pazienti si è resa necessaria l’ospedalizzazione e sono stati ricoverati al Goretti. I contagi sono emersi da poco più di mille tamponi per un tasso di positività che sfiora il 27%.

I nuovi positivi sono così distribuiti fra i comuni: Aprilia 45, Castelforte 3, Cisterna di Latina 9, Cori 4, Fondi 2, Formia 14, Gaeta 6, Itri 4, Latina 86, Lenola 2, Maenza 1, Minturno 8, Monte San Biagio 1, Norma 2, Pontinia 9, Priverno 3, Prossedi 3, Roccagorga 1, Rocca Massima 1, Sabaudia 3, San Felice Circeo 2, Santi Cosma e Damiano 6, Sermoneta 10, Sezze 17, Sonnino 6, Sperlonga 1, Terracina 20, Ventotene 1. Le guarigioni sono state 87.

Sono state 93 le vaccinazioni somministrate negli hub del territorio, di queste solo 5 sono prime dosi.