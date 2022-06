A Latina primo espianto di fegato e reni da un uomo di 81 anni

LATINA – Cresce la cultura della donazione degli organi e anche al Goretti è stato eseguito il primo espianto da paziente anziano. L’uomo, che aveva 81 anni, deceduto per un’emorragia cerebrale, è stato considerato idoneo alla donazione di fegato e reni e in linea con quanto previsto dalle più aggiornate linee guida, gli operatori specializzati del Goretti hanno illustrato la situazione alla famiglia, ricevendo una immediata risposta positiva.

Ottenuto il consenso, è stato dato il via alla procedura e nella notte un’equipe dell’ospedale Agostino Gemelli di Roma arrivata a Latina in elicottero ha eseguito l’intervento di prelievo multiorgano perfettamente riuscito. Il fegato e i due reni sono poi stati trasferiti a Roma per essere reimpiantati in pazienti in lista di attesa.

Nonostante l’età avanzata del paziente deceduto, gli organi, sottoposti ai test necessari, erano perfettamente efficienti e in grado di restituire speranza ad altre persone in attesa di trapianto. E’ proprio questo che ha spinto la famiglia al gesto di generosità.