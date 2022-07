A Sabaudia 19 spettacoli nella cavea del Parco Nazionale: torna Il Parco e la Commedia

SABAUDIA – Sabato 16 luglio alle 21 prende il via la XI edizione de Il Parco e la Commedia, 18 serate (fino al 6 agosto) per 19 spettacoli, nella cavea del Centro visitatori del Parco nazionale del Circeo, promossa dalla Pro Loco Sabaudia, curata dal direttore artistico Umberto Cappadocia e dal presidente dell’Associazione Gennaro Di Leva, con i patrocini di Regione Lazio, Città di Sabaudia, Parco Nazionale del Circeo, UILT- Unione italiana libero teatro e Consorzio Pro Loco Circe.

«Siamo arrivati alla XI edizione – come sottolineato dal direttore artistico Umberto Cappadocia – undici anni di racconti, comicità, divertimento, emozioni. È cominciato tutto per gioco e con il tempo è diventato un faticoso ma piacevole impegno, fatto con testa e cuore. Abbiamo trainato negli anni una carrozza piena di sogni, desideri, aspettative, a volte disattese altre ricche di contenuti. La passione per il Parco e la Commedia è cresciuta e ci ha coinvolto tutti. Questo evento ha sempre creato atmosfere magiche e uniche, amplificate dallo scenario del Parco nazionale del Circeo, luogo privilegiato, sospeso nello spazio e nel tempo, adatto a dare all’immaginazione il giusto respiro e licenza di esprimersi».

Tra ritorni e novità, il Parco e la Commedia accoglierà – raccontano gli organizzatori – il ritorno di Giancarlo Loffarelli e de “Le Colonne” con il loro “Come nasce un capolavoro”, di Gianni Pontillo e della compagnia Opera, e ancora Claudia Campagnola che con il partner d’eccezione Marco Morandi da’ musica al suo “Parola di Wurlitzer”. A rappresentare l’amatorialità le voci di Sabaudia – ma con inflessione partenopea – della compagnia “Napul’è… Na” e del gruppo teatrale di Priverno “Purpurin”. Tra i ritorni più attesi, dopo aver portato le “Emozioni in scena” incantando tutti i presenti nella VII edizione, i ragazzi della Diaphorà APS che presentano “Racconta-mi. Un viaggio di storie senza confini”.

«Ogni anno – dice il presidente della Pro Loco Sabaudia Gennaro Di Leva – vediamo crescere il numero di compagnie locali che partecipano alla rassegna e forse non è un caso che sia divenuta un punto di riferimento, un’opportunità per dare voce a coloro che hanno visto nascere e crescere il loro talento e passione in questo territorio. Al contempo si è rafforzata la “rete” di persone che sostiene la manifestazione: i tanti partner economici che consentono di festeggiare il traguardo delle undici edizioni, ma anche tutti coloro che mettono a disposizione il proprio tempo affinché la complessità necessaria per portare in scena 19 spettacoli in 18 serate sia condivisa. C’è una forza aggregante cresciuta in questi ultimi anni che non può essere sottovalutata e anche questa concorre a formulare la nostra idea più bella di questo territorio».

PRIMO FINE SETTIMANA – La prima novità della XI edizione è affidata alla danza, linguaggio finora poco esplorato nel Parco e la Commedia, Andrea de Siena, Viola Centi e Giulia Pesole presentano “Tarantella: ritmi popolari in viaggio”,

uno spettacolo intessuto dalla ricerca delle tradizioni alla scoperta del magico mondo delle pizziche, tammuriate e tarantelle. All’attesa e pluripremiata compagnia Matutateatro è invece affidato uno degli appuntamenti divenuto tratto peculiare di una rassegna che guarda sempre al futuro: la pomeridiana per i bambini che quest’anno vede protagonista “Cappuccetto Red”, la celebre fiaba riletta attraverso l’inedito sguardo di Julia Borretti e Titta Ceccano che si arricchisce di contaminazioni, anche in inglese. Il sipario della serata inaugurale, sabato alle 21, si apre con la compagnia La Bottega dell’Attore che presenta “Quando si dice il caso”, scritto e diretto da Anna Fraioli. Quattro coinquilini, squattrinati fuori- sede e una convivenza troppo stretta costituiscono lo scenario di una commedia degli equivoci densa di situazioni paradossali. Poi una domanda: ma esiste il caso o forse la vita continua a svelarsi in tutta la sua ironia?

Cambio di scena e domenica 17, sempre alle 21, sono protagoniste le pagine di Mark Twain attraverso il reading teatrale “Il diario di Adamo ed Eva” della TNT Company E.T.S, con la regia di Barbara Chiesa. In chiave ironica e leggera viene ripercorso lo strano quanto difficile incontro tra il primo uomo e la prima donna sulla terra. Adamo ed Eva, insieme, dovranno riuscire a convivere e sopravvivere alla prima relazione della storia dell’umanità, il primo innamoramento, il primo litigio, il primo figlio, mostrando come, alla fine, non siamo poi così lontani dagli “originali”.

Lunedì 18 sarà invece la volta di “Titti Twister, dal tramonto all’alba” dell’Associazione Sarah Bernhardt, una commedia musicale che tra burlesque e musiche dal vivo si tinge di rosa.

La rassegna, vista l’esponenziale crescita di contagi da Covid-19, si avvarrà anche quest’anno del sostegno dell’ANC – Nucleo volontariato e protezione civile Sabaudia, dei soci dell’Atletica Sabaudia, dei consiglieri della Pro Loco Sabaudia e di tanti volontari.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito, grazie al sostegno di sponsor ed Enti.