Libri nel Parco, De Cataldo a Sabaudia presenta La Svedese

SABAUDIA – Secondo appuntamento a Sabaudia per la rassegna Libri nel Parco dell’associazione Sabaudia Culturando. Dopo il successo del primo appuntamento con la scrittrice e socia onoraria Dacia Maraini, arriva Giancarlo De Cataldo (giovedì 14 luglio alle ore 21:30) che, nella corte comunale di Sabaudia, presenterà il suo ultimo romanzo “La svedese” raccontando ancora una volta il lato oscuro di Roma e l'”irresistibile ascesa criminale di una ragazza nata nel posto sbagliato”. L’autore dialogherà con il giornalista Vittorio Buongiorno.

IL LIBRO: Sharon, detta Sharo, poco piú di vent’anni, bionda, alta, magra, la faccia sempre imbronciata; non una bellezza classica, eppure attira gli uomini come il miele le mosche. Vive in periferia con la madre invalida e ha bruciato un bel po’ di lavoretti precari sempre per la stessa ragione: le mani lunghe dei capi. Poi una misteriosa consegna portata a termine per conto del fidanzato, un piccolo balordo, cambia la sua esistenza. Con la protezione di un annoiato aristocratico, Sharo inizia la sua irresistibile ascesa criminale. Ma la mala che conta, quella che controlla il mercato della droga, si accorge di lei e comincia a tenerla d’occhio, a guardarla con rispetto, con timore, con odio. Lí, in quell’ambiente, nella zona oscura della città, nessuno la chiama piú con il suo nome. Per tutti è la Svedese.

Il terzo appuntamento si svolgerà martedì 19 luglio alle ore 21:00 con la giornalista Licia Pastore che presenterà il suo libro “Fernando Bassoli” e dialogherà con Daniela Carfagna e il figlio di

Fernando Bassoli, primo Sindaco di Latina, Carlo Bassoli.