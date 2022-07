Amministrative, nelle prossime ore la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso di Coletta

LATINA – Si è conclusa l’udienza fissata per oggi davanti al Consiglio di Stato per la discussione del ricorso presentato dal sindaco decaduto di Latina Damiano Coletta avverso la sentenza del Tar che ha annullato il voto in 22 sezioni. A differenza delle previsioni della vigilia, i giudici hanno annunciato nelle prossime ore una decisione nel merito. Dunque tutto sarà stabilito nelle prossime ore anche se non si conoscono i tempi che i giudici impiegheranno per emettere la sentenza. Tuttavia, se il giudizio del Consiglio di Stato confermerà quanto stabilito dal Tar, in Comune resterà il commissario Carmine Valente affiancato dai sub-commissari Monica Perna e Maurizio Alicandro che guideranno il Comune fino alle elezioni che dovrebbero tenersi il prossimo 4 settembre.

Se la sentenza sarà annullata, invece, come chiedono i legali dell’ex primo cittadino, in Comune tornerà Coletta che si troverà subito davanti un grosso ostacolo: il centrodestra, stavolta unito dopo le direttive nazionali degli ultimi giorni, ha infatti già detto pubblicamente di essere pronto a sfiduciarlo.

Inutile dire che in tutti e due gli schieramenti si tratta di un momento vissuto con grande pathos.