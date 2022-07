In tanti a Sabaudia per l’incontro con Dacia Maraini che ha aperto Libri nel Parco

SABAUDIA – Corte comunale affollata a Sabaudia per l’arrivo di Dacia Maraini che con il suo Caro Pier Paolo (alla sua terza ristampa e tradotto in tre lingue) ha aperto (martedì 12 luglio) la rassegna letteraria Libri nel Parco promossa e organizzata dall’associazione Sabaudia Culturando. Nelle pagine che procedono tra lettere e sogni, un racconto personale e intimo del grande intellettuale del Novecento, che il pubblico di Sabaudia ha mostrato di apprezzare fermandosi, al termine, anche per un lungo firmacopie.

Madrina della giornata di apertura del cartellone, Ilaria Pallocchini che ha dato subito la parola al neo sindaco Alberto Mosca: “Mi impegno a valorizzare la cultura, sarà una delle linee di questa Amministrazione”, ha promesso il primo cittadino che ha dato il benvenuto alla scrittrice. “La cultura è economia, sarebbe un errore non promuoverla”, gli ha risposto la Maraini che poi ha generosamente condiviso con i lettori molti ricordi della Sabaudia degli anni Sessanta e Settanta in cui lei, Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini si ritiravano nella città delle dune per dare vita ad alcune delle loro opere letterarie in seguito divenute note in tutto il mondo.

Dal libro è nato anche un podcast di cui ha parlato lo scrittore e studioso dell’opera della Maraini, Eugenio Murrali, che lo ha curato per l’editore Neri Pozza.

Il secondo appuntamento di Libri nel Parco si svolgerà giovedì 14 luglio alle ore 21:30 con Giancarlo De Cataldo che presenterà il suo ultimo libro “La svedese” e modererà l’incontro il giornalista Vittorio Buongiorno.