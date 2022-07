Festival Pontino, arrivano gli Incontri. Elisa Cerocchi: “Indagheremo sui rapporti tra musica e architettura e su musica d’oggi e pubblico”

SERMONETA – Seconda settimana di programmazione per il 58° Festival Pontino di Musica che sabato 9 luglio alle Scuderie del Castello Caetani di Sermoneta (ore 21) ospita il saxofonista francese Claude Delangle, fra i grandi interpreti di questa edizione, anche docente dei Corsi di perfezionamento che si svolgono in questi giorni nel borgo pontino. Con la pianista Odile Catelin-Delangle propone un programma ampio, che spazia dal Seicento alla musica d’oggi, fra trascrizioni e brani originali, passando da Les Folies d’Espagne di Marin Marais, celebre violista alla corte di Luigi XIV e successivamente direttore d’orchestra dell’Académie Royale de Musique, alla prima esecuzione italiana di La follia nueva del giapponese Ichiro Nodaïra, un dialogo fra passato e presente sul tema, molto popolare, della follia che ha attraversato secoli di storia della musica e su cui si sono cimentati moltissimi compositori.

Poi prenderanno il via gli Incontri Internazionali di Musica contemporanea per riflettere, il 10 e 11 luglio al Castello di Sermoneta, per ascoltare le più interessanti composizioni del panorama musicale contemporaneo, molte in prima assoluta precedute da incontri e tavole rotonde presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, a Sermoneta, che approfondiranno il tema dello spazio sonoro fra musica e architettura con Roberto Favaro, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Latina, e il rapporto fra musica del nostro tempo e pubblico a cura di Federico Gardella.

Dell’avvio del Festival Pontino, degli incontri di musica contemporanea, dei concerti dei giovani artisti dal mondo in quella che è la 58° edizione del festival Pontino, abbiamo parlato su Radio Immagine con la Presidente del Campus Elisa Cerocchi

IL PODCAST

IL PROGRAMMA DEL CONCERTO DEL 9 LUGLIO – In programma troviamo anche la Sonata op. 120 n. 1 (per clarinetto e pianoforte, eseguita qui dal sax), Hot Sonate di Erwin Schulhoff, la Sonata op. 19 di Paul Creston, scritta nel 1939, fra i lavori più eseguiti del compositore americano. Conclude il programma Solo per sax soprano del compositore romano Fausto Sebastiani che nel 2022 festeggia 30 anni di attività, con il progetto Microcosmo 60/30 che vede la partecipazione di diverse istituzioni, fra cui, oltre il Campus Internazionale di Musica di Latina, l’Associazione Nuova Consonanza, il Centro Ricerche Musicali, la Fondazione Isabella Scelsi, l’Oratorio del Gonfalone, Roma Tre Orchestra e Syntax Ensemble. È lo stesso autore a introdurci al suo lavoro: “La motivazione poetica di Solo, risiede nel tentativo di evocare lo stato emotivo di solitudine espresso dalla poesia di Wang Wei Il romitaggio dei bambù, di cui riporto la prima strofa: In solitudine, / sedendo nella celata selva / dei bambù, / al tocco del liuto / fischio note sospese”.

Il Festival Pontino di Musica è sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2022 sullo Spettacolo dal Vivo.