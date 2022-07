Latina, cade un mattone da un palazzo di Corso della Repubblica, nessun ferito

LATINA – Un gran fracasso, un rumore che sembrava quello di un incidente stradale e quando si corsa la titolare del Bar Farina su Corso della Repubblica è uscita, si è accorta che un mattone si era staccato dalla facciata del palazzo ex Ina all’altezza di Piazza San Marco e aveva colpito uno dei suoi ombrelloni, la sedia e le fioriere. Per puro miracolo in quel momento non c’erano clienti: “Altrimenti sarebbe stata una tragedia”.

E’ accaduto martedì, in pieno pomeriggio, e quando sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno lavorato a lungo con l’autoscala per rimuovere le altre parti pericolanti. Il tratto di marciapiede sottostante utilizzato dall’attività commerciale è stato nastrato e interdetto, in attesa dei lavori nell’edificio storico il cui ingresso si trova in Via Gramsci.