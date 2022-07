Voto annullato a Latina, il Consiglio di Stato non concede la sospensiva. Si decide il 26 luglio

LATINA – Il Consiglio di Stato non ha concesso la sospensiva alla sentenza del Tar che dichiarando nullo il voto in 22 sezioni ha decretato anche la decadenza degli organi comunali eletti. Nel decreto pubblicato nella serata di ieri i giudici amministrativi respingono la richiesta avanzata dai legali del sindaco Damiano Coletta per mancanza della estrema gravità e dell’urgenza “in quanto – scrive il presidente Gianpiero Paolo Cirillo – la continuità dell’azione amministrativa può essere assicurata dalla nomina del commissario ad acta da parte del prefetto, mentre la decadenza del sindaco per il breve periodo intercorrente tra l’emissione del presente provvedimento e la fissanda udienza camerale non compromette in maniera considerevole e irreversibile la posizione del sindaco eletto”.

L’udienza di merito in cui il Consiglio di Stato analizzerà in sede collegiale i profili di illegittimità è stata fissata per il 26 luglio. Fino ad allora il Comune di Latina sarà retto dal commissario straordinario Carmine Valente e dai sub commissari Monica Perna e Maurizio Alicandro.

Il centrodestra invece si rivolge alla ministra dell’Interno Lamorgese portando il caso in Parlamento.