LatinAutismo compie cinque anni, Monia Magliocco: “Oggi rappresentiamo 130 famiglie”

LATINA – Compie i suoi primi cinque anni di vita l’Associazione LatinAutismo, una delle realtà più giovani e più attive sul territorio provinciale di Latina sul fronte del sostegno alle famiglie con figli autistici, dell’impegno per l’inclusione e della diffusione della conoscenza dei problemi del neuro-sviluppo.

“Un lungo periodo di crescita, di consulenza alla pari, di mutuo aiuto, di attese e aspettative, di patti di collaborazione, di gioia e felicità, di condivisione e di incontri”, dice la presidente Monia Magliocco che con le 130 famiglie rappresentate dall’associazione hanno voluto festeggiare la ricorrenza con una festa che si è tenuta domenica 3 luglio al Family Park in Parco Vasco de Gama al Lido di Latina, ospiti della cooperativa Il Quadrifoglio.

E’ stata l’occasione per fare il punto sulle tante le iniziative portate avanti in questi anni, dalla promozione sociale ai convegni, dalla formazione dei genitori e docenti ai percorsi socioeducativi, dall’orientamento alle professioni sanitarie agli Sportelli Autismo nelle scuole, fino alle consulenze alla pari.

“La disabilità non è una lotta, ma è un modo ingegnoso di vivere e guardare quello che c’è senza mai abbattersi, con l’obiettivo di creare e credere in quello che si fa e noi ce la mettiamo tutta. Anche noi cresciamo insieme alle nostre numerose famiglie e cerchiamo di rendere il loro percorso un po’ più semplice”, ha voluto sottolineare nell’occasione la presidente che è stata con noi su Radio Immagine.

IL BILANCIO – “Abbiamo incontrato tante difficoltà, inutile negarlo, basti pensare ai bandi regionali che si presentano come pacchi regalo e poi sono scatole vuote e gli esempi sono diversi, come il Dgr 391 del 2019, elenco di associazioni di familiari per la partecipazione ai momenti consultivi del coordinamento regionale, oppure l’avviso pubblico per il sostegno alle famiglie dei minori in età fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico con Isee pari o inferiore a 8000 euro, o ancora, le tante palestre con le porte chiuse per i nostri figli. Nonostante tutto, non ci abbattiamo perché allo stesso tempo vediamo ogni giorno tanto amore e complicità: la vicinanza che ci arriva dai carabinieri con il comandante provinciale D’Aloia, dalla neuropsichiatria infantile di Priverno con la Dott.ssa Di Lelio, con l’ordine dei medici con il Dott.re Giovanni Maria Righetti e tante altre aziende pubbliche e private che ci hanno sostenuto fino ad ora come la Conad e tante altre. Tra queste voglio segnalare la Catalent, azienda farmaceutica americana di Aprilia grazie alla quale LatinAutismo ha strutturato per la prima volta una colonia marina presso l’Aerobeach. Si tratta di una novità assoluta per noi – spiega Monia Magliocco – perché presso lo stabilimento dell’Aeronautica a Foce Verde 7 adolescenti autistici avranno la possibilità di fare una settimana di colonia dal 4 all’8 luglio”. I ragazzi saranno accompagnati da 6 operatori di cui alcuni della cooperativa Cpa di Roma e cooperativa Ninfea di Sabaudia e supervisionati dal Dott. Vuolo, tecnico ABA e assistente analista del comportamento.

“È un aspetto molto importante perché fino ad ora, qui a Latina, gli adolescenti con autismo non hanno mai avuto questa possibilità. Oltre ai 7 adolescenti, con la donazione ricevuta, abbiamo facilitato la partecipazione nelle colonie inclusive di altri 6 bambini autistici residenti nel distretto sociosanitario LT1 e LT3, che saranno supportati da un assistente educativo nelle attività di socializzazione della colonia”.

L’obiettivo di queste iniziative è tanto semplice quanto, a volte, complesso: “Il nostro obiettivo è ribadire che i bambini e i giovani con autismo vogliono partecipare ad attività ricreative e motivanti ma necessitano di un supporto educativo costante e qualificato che spesso la famiglia non riesce a sostenere economicamente. I bimbi di Latina sono supportati dal comune che rimodula il servizio dell’assistente scolastico coordinato dalla cooperativa Osa per 4 settimane di colonia, ma non tutti i comuni sono così virtuosi”.

Latinautismo in 5 anni ha quintuplicato i suoi soci e continua il suo impegno nel dare risposte concrete e tangibili alle famiglie, offrendo loro supporto legale fiscale ma soprattutto ascolto e vicinanza.

Infine un ringraziamento: “Ci teniamo a ringraziare la Cooperativa Il Quadrifoglio con la quale collaboriamo da tempo e che domenica ci ospita nel loro parco”, conclude Monia Magliocco, presidente LatinAutismo.