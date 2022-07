Tartaruga marina depone 84 uova sulla spiaggia tra Fondi e Sperlonga

FONDI – Un’altra tartaruga marina ha scelto la Riviera d’Ulisse per deporre le sue uova. E’ accaduto nella notte quando una Caretta caretta ha deposto ben 84 uova sull’arenile di Capratica, una ZSC Zona Speciale di Conservazione gestita dal Parco Regionale della Riviera D’Ulisse, in un tratto compreso tra Fondi e Sperlonga.

“Il nido – spiegano gli esperti – è stato posizionato in un’area troppo prossima al mare ed esposto a eventuali mareggiate che lo avrebbero danneggiato in modo, forse, irreparabile”. Per questo, “i tecnici di TartaLazio e i naturalisti del parco sono intervenuti per allontanarlo di 10 metri dalla linea di battigia e hanno anche applicato delle apparecchiature elettroniche che ci informeranno sul momento della schiusa”.

Il primo nido estivo era stato segnalato proprio il 21 giugno sulla spiaggia di Anzio.