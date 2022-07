Daini e cinghiali fuori dal Parco del Circeo per cercare acqua e cibo. IL VIDEO

SABAUDIA – Un altro daino investito e ucciso, questa volta sulla Pontina, all’altezza della foresta demaniale nel comune di Sabaudia. Come accade ormai sempre più frequentemente a causa della presenza in sovrannumero della specie, gli esemplari escono dall’area protetta e si avventurano sulle strade e nei campi limitrofi a caccia di cibo e ora anche di acqua che scarseggia per la siccità. La carcassa dell’animale al km 90,300 della SS 148 è stata segnalata all’Anas che dovrà occuparsi del recupero.

I volontari di protezione civile dell’Anc di Sabaudia intervenuti hanno poi recuperato e riportato in foresta un cucciolo di cinghiale che con la mamma vagava sulla Migliara 53 anche in questo caso alla ricerca di cibo e acqua come mostra il video del caposquadra Enzo Cestra.