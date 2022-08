Brutale aggressione ai Pub di Latina, minorenne picchiato ferito alla testa e al braccio

LATINA – Ha tutta l’aria di una spedizione punitiva, l’aggressione che si p verificata l’altra sera nella zona dei pub di Latina dove davanti agli occhi di tanti ragazzi un minorenne è stato picchiato brutalmente. Erano le 23,30 circa quando il diciassettenne è stato raggiunto e colpito probabilmente con un oggetto, forse un bastone, che gli ha causato una ferita lacero-contusa alla testa e una al braccio.

Secondo le testimonianze ad agire sarebbero stati due giovani arrivati con il preciso intento di aggredire la vittima. L’episodio è avvenuto in pochi minuti davanti ad un noto locale di Via Cesare Battisti poi i due aggressori si sono dileguati. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Latina proseguono per identificare i responsabili.