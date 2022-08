Bimba abbandonata in auto, denunciati i genitori per abbandono di minore

LATINA – Sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica per il reato di abbandono di minore i genitori della bimba di due mesi lasciata da sola in auto con i finestrini chiusi, per mezz’ora sotto il sole delle due del pomeriggio a borgo Montello, salvata grazie all’intervento di una donna che ha assistito alla scena e ha allertato i soccorsi.

La piccola, trovata positiva alla cocaina dopo il ricovero in ospedale dove è arrivata vigile, ma in condizioni critiche per la prolungata esposizione al sole, è stata affidata a un istituto in attesa dell’affido alla famiglia che sarà ritenuta idonea tra quelle in lista per adottare un figlio. Decine sono le richieste di adozione pervenute da tutta Italia dopo che ai genitori è stata sospesa la potestà genitoriale.