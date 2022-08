Covid, 365 nuovi casi e 5 ricoveri al Goretti

LATINA – Sono 365 i nuovi casi di covid registrati a Latina e provincia dalla Asl di Latina nelle ultime 24 ore in diminuzione rispetto a ieri (-55), crescono ancora i ricoveri che sono stati 5 al Goretti (mentre un sesto paziente è stato trasferito fuori provincia). Non ci sono stati decessi.

Il totale dei casi è emerso da poco più di 2000 tamponi per un tasso positivi/tamponi sceso di un punto percentuale, oggi al 20%. A Latina sono stati segnalati 80 nuovi contagi.

Intanto, partirà lunedì 8 agosto all’Istituto Spallanzani di Roma la vaccinazione per il vaiolo delle scimmie per le categorie indicate dalla Circolare del Ministero della Salute considerate a rischio. 1200 le dosi assegnate al Lazio che è risultato, per numero di casi di monkeypox, la seconda regione Italiana. “Non sarà necessaria una vaccinazione di massa”, ha spiegato l’assessore regionale D’Amato.