Covid, 347 nuovi casi e 2 ricoveri al Goretti

LATINA – Sono 347 i nuovi casi di covid registrati a Latina e provincia dalla Asl di Latina nelle ultime 24 ore in lieve diminuzione rispetto a sabato (-18), in flessione anche che sono stati 2 al Goretti e non ci sono stati decessi.

Il totale dei casi è emerso da 1653 tamponi per un tasso positivi/tamponi al 21/ circa . A Latina sono stati segnalati 85 nuovi contagi sostanzialmente stabili rispetto a giorno precedente.

Aprilia 53

Bassiano –

Campodimele –

Castelforte 3

Cisterna di Latina 21

Cori 3

Fondi 2

Formia 22

Gaeta 8

Itri 6

Latina 85

Lenola 2

Maenza 3

Minturno 17

Monte San Biagio 6

Norma 2

Pontinia 11

Ponza 1

Priverno 8

Prossedi –

Roccagorga 1

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci –

Sabaudia 11

San Felice Circeo 10

Santi Cosma e Damiano 5

Sermoneta 12

Sezze 17

Sonnino 3

Sperlonga 1

Spigno Saturnia 2

Terracina 31

Ventotene –

TOTALI 347

Intanto, partirà lunedì 8 agosto all’Istituto Spallanzani di Roma la vaccinazione per il vaiolo delle scimmie per le categorie indicate dalla Circolare del Ministero della Salute considerate a rischio. 1200 le dosi assegnate al Lazio che è risultato, per numero di casi di monkeypox, la seconda regione Italiana. “Non sarà necessaria una vaccinazione di massa”, ha spiegato l’assessore regionale D’Amato.