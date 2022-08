Covid, 420 casi, quattro ricoveri al Goretti e nessun decesso

LATINA – Sono 420 i nuovi casi di covid registrati a Latina e provincia, quattro sono stati i ricoveri al Goretti nelle ultime 24 ore, mentre per un quinto paziente si è reso necessario il trasferimento in altra struttura della regione Lazio. Non ci sono stati decessi. E’ quanto emerge dal bollettino della Asl di Latina di oggi 5 agosto.

La curva continua a decrescere al ritmo di 100 casi in meno al giorno. Il totale di oggi è emerso da circa 2000 tamponi per un tassi di positività stabile al 21%. A Latina 96 casi per la prima volta dopo molte settimane sotto i 100.

COMUNE PER COMUNE –

Aprilia 43

Bassiano 2

Campodimele –

Castelforte 3

Cisterna di Latina 25

Cori 15 Fondi 12

Formia 23

Gaeta 7

Itri 9

Latina 96

Lenola 5

Maenza 4

Minturno 13

Monte San Biagio 5

Norma 9

Pontinia 19

Ponza –

Priverno 14

Prossedi 3

Roccagorga 2

Rocca Massima 2

Roccasecca dei Volsci 1 Sabaudia 13

San Felice Circeo 9

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta 15

Sezze 21

Sonnino 3

Sperlonga 1

Spigno Saturnia 2

Terracina 42

Ventotene 1