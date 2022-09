Muore al pronto soccorso del Goretti mentre è in attesa, aperta un’inchiesta

LATINA – E’ morto mentre era in attesa al pronto soccorso e i familiari hanno presentato un esposto per chiedere che si faccia chiarezza su quanto accaduto nella notte di ieri al Goretti. La vicenda riguarda un uomo di 68 anni di Cisterna che nel pomeriggio aveva accusato un malore e spaventato aveva chiamato un’ambulanza che lo aveva portato all’ospedale di Latina. Tra i sintomi accusati intorno alle 17, un dolore al petto. Ma una volta arrivato nella struttura sanitaria, dopo il triage, al caso era stato stato assegnato un codice di “emergenza differibile”, mentre l’uomo continuava a restare in contatto con i figli e la moglie lamentando di stare male. Poche ore più tardi intorno a mezzanotte, il malore fatale, vani si sono rivelati i tentativi da parte del personale sanitario di rianimarlo. I familiari sotto shock hanno deciso di presentare una denuncia in Questura chiedendo di sapere se sia stato fatto tutto il possibile per salvarlo.

La Procura della Repubblica di Latina ha disposto l’autopsia e il sequestro della cartella clinica della vittima. Si comincerà dagli accertamenti compiuti a bordo dell’ambulanza dal personale dell’ emergenza per ricostruire le ultime ore di vita del paziente, poi l’esame autoptico dovrà stabilire le cause del decesso e se l’evento estremo fosse evitabile.