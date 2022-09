Latina commissariata per la quarta volta. Confermato il Prefetto Carmine Valente

LATINA – Per Latina si è aperto ufficialmente il quarto commissariamento in 10 anni. Il prefetto di Latina Maurizio Falco ha confermato alla guida del Comune il prefetto Carmine Valente che sarà accompagnato dai sub commissari la vice prefetto vicario Monica Perna e il dirigente del Ministero dell’Interno Maurizio Alicandro.

Con la firma depositata dal notaio ieri pomeriggio da tutti i consiglieri di centrodestra ai quali si è aggiunta quella della consigliera di Fare Latina Annalisa Muzio infatti si era chiuso il secondo e tormentato mandato del sindaco Damiano Coletta.

Valente che ha guidato l’Amministrazione nel periodo tra luglio e settembre durante il commissariamento scattato nelle more del rinnovo del voto nelle 22 sezioni in cui era stato annullato, non ha mai di fatto abbandonato l’Ente non essendo stati nominati formalmente dopo il 4 settembre gli organi di governo.

Il prefetto e la sua squadra avranno le funzioni del sindaco, del Consiglio e della giunta.

Contestualmente – si legge in una nota della prefettura di Latina – è stata inoltrata al Ministero dell’Interno la proposta di scioglimento del consiglio comunale come previsto dalle norme.