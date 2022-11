Al Francioni la Roma ferma il Wolfsburg sull’1-1

LATINA – Al Francioni ieri sera enorme prova della Roma Femminile in Champions League. Le giallorosse hanno fermato sull’1-1 il Wolfsburg nel match valido per la terza giornata della fase a giorni. La Roma ha interpretato la gara molto bene dal punto di vista tattico sin dai primi minuti di gioco, tanto da passare in vantaggio già al 3’ con una conclusione mancina di Giacinti. Le tedesche trovano il gol del pareggio al 33’ con Pajor.

Nella seconda frazione di gioco le ragazze di Spugna fanno più fatica e subiscono la pressione del Wolfsburg. La Roma crea comunque una grande occasione con Giugliano, ma il portiere manda in angolo. La partita rimane inchiodata sull’1-1 e le capitoline portano a casa un punto preziosissimo contro una delle migliori formazioni d’Europa. Con questo risultato Roma e Wolfsburg salgono entrambe a 7 punti in vetta al gruppo B, ma le tedesche sono prime grazie alla maggiore differenza reti generale.

IL TABELLINO

ROMA: Lind; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Andressa (72′ Haug), Giugliano, Greggi; Glionna (53′ Serturini), Giacinti (89′ Lazaro), Haavi.

A disp.: Ceasar, Ohrström, Cinotti, Landström, Ciccotti, Kajzba, Bergersen, Kollmats, Krazmar.

All. Spugna

WOLFSBURG: Frohms; Wilms, Janssen, Hendrich, Rauch; Lattwein; Huth, Roord (88′ Blomqvist), Popp (71′ Hegering), Brand (46′ Jonsdottir); Pajor.

A disp.: Kassen, Kiedrzynek, Bremer, Starke, Demann, Wedemeyer, Wassmuth.

All. Stroot

Arbitro: Cvetković – Assistenti: Stojanović e Kostić – IV Ufficiale: Živković.

Marcatori: 3′ Giacinti, 33′ Pajor

Ammonite: Popp (W), Bartoli (R), Janssen (W), Lattwein (W), Roord (W)