Anziano si perde nella notte a Sermoneta Scalo e vaga per ore: ritrovato dai vigili del fuoco

LATINA – L’hanno ritrovato dopo una notte intera di ricerche, infreddolito e spaventato, ore e ore trascorse a vagare senza punti di riferimento nella zona di Sermoneta Scalo. E’ terminata così, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, la disavventura di un uomo di 87 anni di Latina Scalo che, poco dopo mezzanotte, ha chiamato il numero unico di emergenza 112 dicendo di essersi perso.

Gli operatori dei vigili del fuoco del comando di Latina sono intervenuti immediatamente sul posto con la squadra operativa che ha battuto la zona di Sermoneta scalo per tutta la notte, palmo a palmo. L’anziano rimasto costantemente al telefono con la sala operativa era in stato confusionale e non riusciva a dare indicazioni precise.

Solo alle 6,30 di questa mattina la disavventura si è conclusa con il ritrovamento dell’uomo che è stato soccorso, avvolto in un telo isotermico e poi consegnato ai sanitari del 118. Sul posto hanno operato anche i carabinieri.