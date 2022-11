Latina, è in partenza il Questore Spina, arriva Raffele Gargiulo

LATINA – Cambio al vertice della Questura di Latina. E’ in partenza per Cosenza il questore Michele Maria Spina che ha diretto gli uffici di Corso della Repubblica dall’8 gennaio 2020. Al suo posto arriverà da Vibo Valentia Raffaele Gargiulo, 58 anni, come Spina di origini partenopee, e al suo secondo incarico da Questore. Il passaggio di testimone avverrà dunque sulla rotta Lazio-Calabria.

“Quello che posso tracciare al termine di questa esperienza a Latina, è un bilancio tutto in positivo”, ha anticipato Spina in vista del saluto ufficiale che si terrà lunedì quando saluterà le altre autorità, i dirigenti e il personale della polizia di Stato e i rappresentanti dei media.