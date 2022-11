Pnrr, ok al progetto per realizzare un impianto sportivo nei quartieri Q4-Q5 di Latina

LATINA – Un finanziamento sul PNRR per la realizzazione di un impianto sportivo nei quartieri Q4 e Q5 e l’estensione del PEBA, il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche su tutto il territorio comunale. Sono alcune delle novità in arrivo per Latina: ” È la dimostrazione che il lavoro svolto negli ultimi sei anni è stato finalizzato alla realizzazione di risultati concreti”, dicono Valeria Campagna ed Emilio Ranieri.

In una nota i due ex consiglieri comunali di Lbc ricordano che “la giunta Coletta ha approvato, lo scorso aprile, la partecipazione ad un bando PNRR per il recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi”, che “sono stati pochissimi i progetti che hanno ottenuto il finanziamento e che Latina rientra tra i 12 comuni d’Italia che ci sono riusciti”. Si tratta di 2 milioni di euro per la costruzione di un Centro sportivo Outdoor “Nuova Latina”.

“Come abbiamo detto in più occasioni – aggiungono Campagna e Ranieri – il PEBA è un fatto culturale prima che architettonico. Ci abbiamo lavorato duramente nelle Commissioni competenti ed in Consiglio Comunale. Il Commissario Prefettizio, tenendo conto dell’indirizzo politico che abbiamo tratteggiato negli anni addietro, ha deliberato per l’applicazione del piano su tutto il territorio comunale. Allargandone gli effetti oltre il perimetro della ZTL. Ne siamo molto soddisfatti: ai cittadini e le cittadine, indipendentemente dalle capacità fisiche e motorie, verrà ora garantita l’accessibilità e la percorrenza lungo le vie della città. Con la garanzia che ogni nuova opera che sorgerà sulla città, verrà messa in piedi alla luce delle indicazioni del PEBA. Tutte e tutti potranno vivere la normalità e nessuno verrà più lasciato indietro”.