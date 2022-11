Incensurati con 5 chili di droga: arrestati due giovani di Aprilia

LATINA – Sorpresi con quasi cinque chili di droga, sono stati arrestati dai carabinieri di Castel Gandolfo due giovani di Aprilia incensurati. L’operazione è scattata nel corso di controlli mirati e ha portato alla scoperta dell’ingente quantitativo di stupefacente, circa 400 grammi di cocaina e 4,5 kg di hashish.

Per entrambi sono scattate le manette con l’accusa di detenzione a fini di spaccio e sono comparsi davanti alla gip Giorgia Castriota del Tribunale di Latina che ha deciso per la convalida della misura disponendo la detenzione cautelare in carcere.