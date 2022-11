Vandali nei parchi dei quartieri Nascosa e Nuova Latina: “Chiediamo controlli”

LATINA – Vandali nei quartieri q4 e q5, Nuova Latina e Nascosa. A denunciare vere e proprie scorribande è l’associazione Quartieri Connessi. “Situazioni di degrado legate all’inciviltà di una minoranza di cittadini, per lo più giovanissimi, che effettuano dei raid notturni di distruzione e vandalismo delle poche infrastrutture di intrattenimento presenti nei quartieri”, spiegano dopo aver effettuato sopralluoghi nei Parchi Susetta Guerrini e Cottignoli – Petrucci. Nel primo – denunciano – è stata a più riprese vandalizzata e resa impraticabile l’Area Fitness in Via Perosi (foto Quartieri Connessi), mentre più volte è stato vandalizzato il secondo che oggi versa in condizioni molto precarie, con strutture in tufo semi distrutte ed attrezzi per i giochi resi ormai impraticabili che necessitano di revisione e di sistemazione”.

I residenti – alcuni dei quali impegnati in prima persona anche attraverso il controllo di vicinato e i patti di collaborazione – chiedono ora maggiori controlli. “Occorre vigilare e bloccare sul nascere azioni di inciviltà che generano degrado e sfiducia, nonostante l’attivismo e la buona volontà della maggioranza dei cittadini che amano i propri quartieri e che intendono godersi le aree verdi ed i parchi giochi in serenità e sicurezza”.

Nei nuovi quartieri di Latina vivono circa 20mila persone.