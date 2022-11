Bracconieri tra Sonnino e Pontinia, quattro denunce

PRIVERNO – Caccia vietata al confine tra Sonnino e Pontinia. I Carabinieri Forestali di Priverno, impegnati in questo periodo in servizi mirati antibracconaggio, hanno sorpreso e denunciato quattro uomini per violazioni alla legge 157/92 sulla tutela dell’avifauna selvatica e in particolare per caccia con mezzi vietati e abbattimento di avifauna particolarmente protetta, per violazione della legge sul maltrattamento animali e violazioni in materia di armi. Sequestrati anche quattro fucili, richiami elettroacustici e richiami vivi non consentiti in quanto privi degli anelli identificativi FOI e maltrattati. Contestate anche varie violazioni amministrative alla legge sulla caccia.

Gli esemplari di avifauna viva sequestrata sono stati consegnati al centro Recupero Avifauna selvatica del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano.