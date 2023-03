Primarie, Daniela Fiore chiude la campagna elettorale con Nicola Zingaretti.

LATINA – Daniela Fiore chiude la campagna elettorale per le primarie della coalizione progressista con Nicola Zingaretti. L’appuntamento con la candidata del Partito democratico e l’ex presidente della Regione Lazio, oggi deputato del Pd, è per domani, venerdì 31 marzo, alle 18:00, al pub “Vajolet”, in via Neghelli 32.

Per la chiusura della maratona per le primarie, Fiore ha scelto la zona dei pub, un contesto informale, un punto di incontro e incrocio per tanti giovani del capoluogo. La candidata ci tiene a ringraziare loro e tutti i cittadini di Latina per la grande partecipazione agli incontri tenuti in città in vista delle elezioni primarie e per il sostegno avuto, dentro e fuori dal partito. Un contributo importante alla riuscita degli eventi è arrivato proprio dai militanti e simpatizzanti più giovani.

«L’aiuto di tanti ragazzi e ragazze alla preparazione e organizzazione della campagna – sottolinea Fiore – è stato fondamentale ed è stato bellissimo farsi contagiare dal loro entusiasmo. Il mio grazie sarà per tutti i cittadini che mi hanno accompagnato in questo breve ma intenso percorso; mi hanno dato un’energia enorme ad ogni occasione di scambio in cui si è parlato della città che sogniamo. Una città sostenibile, inclusiva, proiettata verso il futuro. Sono convinta che Latina possa rifiorire, anche grazie a questa bella energia e al supporto di tanti e tante, su un terreno comune di impegno e condivisione».