Elly Schlein a Latina il 2 maggio

LATINA – Elly Schlein sarà a Latina il 2 maggio, all’indomani della Festa dei Lavoratori, per sostenere il candidato sindaco del campo progressista Damiano Coletta. Dopo la visita di Marta Bonafoni, tra le fedelissime della segretaria dem, Schlein ha deciso di scendere in campo in prima persona nella campagna elettorale che precede il voto amministrativo del 14 e 15 maggio nella seconda città del Lazio, per parlare all’elettorato che dovrà scegliere tra l’ex sindaco Coletta e Matilde Celentano per il centrodestra.

Sarà anche la prima volta nel capoluogo dopo l’elezione alla guida della segreteria nazionale del principale partito di opposizione, in un momento in cui il Pd pontino è attraversato da un vento di rinnovamento.

“Per la Latina dei diritti, della legalità, dello sviluppo sostenibile. Per una #nuovastagione”, è lo slogan.

Appuntamento al Supercinema in corso della Repubblica, il 2 maggio alle 21,15.