Un caffè con Matteo Orfini e Daniela Fiore

LATINA – Il deputato del Partito democratico, Matteo Orfini, sarà a Latina domani, domenica 29 aprile, per sostenere la coalizione progressista e la candidatura a sindaco di Damiano Coletta.

L’incontro, organizzato dalla capolista del Pd Daniela Fiore, si terrà al Nad Caffè Bistrot, in Piazza del Popolo 18, alle ore 10:30. Oltre a Fiore e Orfini, interverranno il candidato sindaco Damiano Coletta, il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna, i segretari provinciale e comunale del partito, rispettivamente Omar Sarubbo e Leonardo Majocchi. Coordinerà il dibattito la giornalista Maria Corsetti.

«Sarà un incontro informale, – anticipa la candidata al Consiglio comunale, Fiore – una chiacchierata davanti a un caffè per confrontarsi sul nostro impegno per Latina, sul rinnovamento generazionale e di metodo che sta attraversando il Pd anche locale, sulle scelte fatte e che faremo per portare avanti l’idea di una città sostenibile, contemporanea ed europea. È finito il tempo degli opportunismi, dei singoli, dei partiti usati come mezzi di affermazione personale. Vorremmo un futuro di sviluppo e diritti per la nostra città, da costruire attraverso processi collettivi e partecipati. È questa la direzione presa e su cui continueremo a lavorare anche dopo il 15 maggio».