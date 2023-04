Studenti del Caboto di Gaeta in visita all’Ufficio Dogane di Napoli

GAETA – Gli studenti dell’istituto nautico “G. Caboto” di Gaeta hanno svolto una visita studio presso l’Ufficio delle Dogane di Napoli 1 promosso in collaborazione con l’Ufficio delle Dogane di Gaeta, nell’ambito della Convenzione per i percorsi volti all’acquisizione delle competenze trasversali e ai fini dell’orientamento recentemente rinnovata.

“La visita – spiegano dalla Scuola – rappresenta l’ultimo step del percorso di formazione concordato. Gli studenti del quinto anno dell’indirizzo “logistica”, dopo aver approfondito nei due precedenti incontri, che sono stati svolti rispettivamente presso l’istituto scolastico e presso la sede dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta, gli aspetti legati al ruolo, alle competenze e all’organizzazione dell’Agenzia, quelli relativi agli istituti e ai regimi doganali di maggior rilievo, hanno assistito all’esecuzione dei controlli fisici allo sdoganamento e a quelli a mezzo scanner.

La lezione pratica ha illustrato, in particolare, le attività dell’Agenzia in campo tributario ed extratributario con particolare riferimento agli aspetti della tutela dei diritti di proprietà intellettuale,

della salute dei cittadini, degli animali, delle piante e dell’ambiente in generale. La giornata formativa è un esempio dell’attenzione riservata dall’Agenzia alla formazione dei giovani ed alla loro informazione sulle dinamiche di un’economia illegale, dannosa per l’erario unionale e nazionale e pericolosa per la salute in generale e per il made in italy.

La lezione pratica di oggi conclude, per il secondo anno consecutivo, un proficuo ciclo di tre incontri di percorsi di alternanza scuola/lavoro con gli studenti dell’Istituto nautico “G.Caboto”, durante i quali gli studenti hanno mostrato notevole interesse e curiosità per le attività svolte dall’Agenzia”.