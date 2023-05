Amministrative, al via lo spoglio. A Latina si profila la vittoria del centrodestra

AGGIORNAMRENTO – Prosegue lo scrutinio iniziato alle 15 per sindaco e consiglio comunale di Latina. Fin dalle prime battute è evidente il trend di preferenze al centrodestra che in alcune sezioni ha raggiunto anche il 70% delle preferenze. Celentano conta una preferenza netta al momento, quando sono le 17:30, i viti in suo favore sono 10.102. Per Coletta 4.057.

Quando sono le 17 sono chiuse solo 3 sezioni e la candidata Matilde Celentano ha ottenuto 6.941 preferenze contro le 2.931 del candidato del centrosinistra Damiano Coletta.

La candidata è attesa alle 18 quando la situazione si sarà ulteriormente stabilizzata.

A fare visita al point della Celentano è già arrivato l’europarlamentare Nicola Procaccini che poi si sposterà ad Aprilia per poi tornare nella sua Terracina

Il portavoce di Fratelli D’Italia Gianluca Di Cocco parla di un segnale che la città ha voluto dare

LATINA – Ci siamo, urne chiuse alle 15 e comincia lo spoglio nelle 233 sezioni allestite negli otto comuni pontini al voto, 116 sezioni soltanto a Latina, 52 ad Aprilia, 45 a Terracina.

Arriverà nel pomeriggio anche il responso definitivo delle urne per il capoluogo dove si fronteggiano soltanto due candidati e non ci sarà un secondo turno: tra Matilde Celentano per il centrodestra e Damiano Coletta per il centrosinistra vincerà chi prenderà anche un solo voto in più. Al momento, quando gli scrutini sono iniziati da pochissimo, il centrodestra è in netto vantaggio.

Diverso è il caso di Aprilia e Terracina dove la pluralità di candidature potrebbe portare al ballottaggio.

Lo spoglio è iniziato subito dopo la trasmissione del dato definitivo relativo all’affluenza e dovrebbe consegnare ai cittadini rapidamente il risultato nei comuni sotto i 15mila abitanti dove non è previsto ballottaggio e dunque a Bassiano e Campodimele (dove le sezioni sono 2), Roccagorga (con 4 sezioni) e a Sonnino (8 sezioni).

CAMPODIMELE – E’ Tommaso Grossi con la lista I giovani Campodimele, il nuovo sindaco di Campodimele. Ha ottenuto il 61,35% delle preferenze. Era uno dei due candidati sindaco, tra gli otto in corsa, del posto. L’altro candidato di Campodimele era Emanuele De Luca, con Evviva Campodimele che è arrivato al 37,77% delle preferenze.

LENOLA – Eletto praticamente a urne aperte l’unico candidato, l’uscente sindaco di Lenola, Fernando Magnafico.

SONNINO – Va verso la vittoria, quando sono state scrutinate 5 sezioni su 8 Gianni Carroccia con la lista Sonnino Insieme al 79,40%, Alice Lazzarini invece con la lista Sonnino: una casa nel Comune, arriva al momento al 20,60%.

BASSIANO – E’ Onori Giovan Battista il sindaco di Bassiano, ha ottenuto il 50,65% di preferenze.