Crisi idrica, in Regione Lazio l’allarme dei Consorzi di Bonifica

“La crisi idrica nel Lazio si fa sempre più pressante e le prospettive non sembrano incoraggianti anche per i prossimi anni. Un allarme che è emerso oggi nel corso della Commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi e che i presidenti dei Consorzi di Bonifica hanno rilevato con forza. Una situazione che va affrontata con decisione con adeguate iniziative volte ad aumentare il grado di resilienza dei sistemi di approvvigionamento dei diversi comparti di utilizzo della risorsa idrica rispetto ai fenomeni di siccità, con particolare riferimento al contenimento delle dispersioni idriche”. Lo dichiara in una nota Adriano Zuccalà, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio.

“Va predisposto un piano in grado di gestire le risorse idriche per ridurre i prelievi – continua il consigliere regionale – e vanno promossi e incentivati sistemi e tecniche di irrigazione di precisione che consentano di regolare le portate e di diminuire gli inutili sprechi”.

“Ritengo sia necessario lavorare sinergicamente con le autorità di bacino idrografico, sia per la ripartizione dei fondi che per assicurare un’equa distribuzione della risorsa tra i territori regionali, con particolare attenzione alle deficienze idriche connesse ai periodi di siccità. Presenteremo a breve una Mozione per impegnare la Giunta regionale ad intervenire tempestivamente per contrastare un fenomeno che è già emergenziale e che potrebbe portare a conseguenze disastrose”, conclude Adriano Zuccalà.