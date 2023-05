Gli ingegneri pontini incontrano i candidati Matilde Celentano e Damiano Coletta

LATINA – L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina ospita i candidati a sindaco Matilde Celentano e Damiano Coletta. Gli incontri si terranno entrambi presso la sede dell’Ordine, in Piazza Celli 3; il primo, con il candidato sindaco della coalizione progressista Damiano Coletta, è in programma per venerdì 5 maggio alle ore 18.30. Lunedì 8 maggio, alle ore 19.00, sarà la volta della candidata sindaco del centrodestra Matilde Celentano.

«Nell’ambito del dialogo costruttivo tenuto da sempre con le istituzioni – sottolinea il presidente degli ingegneri pontini, Luca di Franco – con piacere abbiamo accolto la richiesta avanzata dai due schieramenti per un confronto aperto sulle proposte programmatiche per Latina in vista di questo importante appuntamento elettorale. Gli incontri saranno un’occasione per rappresentare ai due candidati le criticità ed esigenze del territorio e della nostra categoria, nonché per presentare e valutare delle possibili soluzioni al riguardo».