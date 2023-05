Elezioni a Latina, Matilde Celentano incontra Claai Assimprese

LATINA – Si è svolto nella giornata di ieri, mercoledì, presso la sala formazione della Soc. “Competere” associata CLAAI, l’incontro tra i quadri della CLAAI Assimprese di Latina, con Matilde Celentano, candidata Sindaco al Comune di Latina per il centro destra. E’ il primo degli incontri istituzionali organizzati dall’Associazione di Categoria e Martedì prossimo 9 maggio sarà la volta del candidato Damiano Coletta del centro sinistra.

L’incontro è stato moderato da Ivan Simeone, Presidente della CLAAI Assimprese, con Clemente Catalani del Consiglio Direttivo CLAAI, dove sono state evidenziate le criticità per il mondo produttivo locale delle aziende artigiane e delle attività e imprese familiari, evidenziando anche la stagnazione delle nostre realtà produttive come si evince anche dagli ultimi dati statistici.

Una programmazione di sviluppo economico di lungo respiro, un sostegno alle attività locali di prossimità, una detassazione per le imprese e attività in stato di difficoltà, un fondo rotativo per le imprese locali, l’atavico problema dello sviluppo della marina di Latina come il problema di una politica di supporto all’artigianato sono alcuni dei temi affrontati dalla CLAAI con il Candidato Sindaco Matilde Celentano.

Nel corso del confronto è emersa anche l’esigenza, da parte degli operatori economici, di avere futuri interlocutori amministrativi che abbiano una reale valenza professionale.

Il Candidato Sindaco Matilde Celentano, illustrando il programma amministrativo della compagine di centro-destra, ha evidenziato come il Comune deve essere dalla parte delle imprese e di chi assume e fa sviluppo. O è più accettabile, per la Celentano unno scollamento tra il mondo produttivo e l’amministrazione comunale.

Ribadendo la volontà di istituire un dialogo costante con le Associazioni datoriali finalizzato all’ascolto e alla risoluzione dei problemi del settore, ha espresso la volontà di costituire un tavolo permanente di concertazione per le attività produttive. Per la candidata Sindaco Matilde Celentano, lo sviluppo turistico e un intervento sulla Marina, una razionalizzazione del centro cittadino anche rivedendo l’attuale isola pedonale, una attenzione ai fondi europei per cercare di intercettare quanto oggi ancora possibile, sono alcune delle priorità da realizzare per costruire una Città che sia inclusiva e propositiva economicamente.