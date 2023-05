Ri-generazione Città Giovane, il Soroptimist di Latina premia i progetti delle scuole

LATINA – Hanno proposto la loro città ideale e gli interventi che vorrebbero vedere attuati per avere in futuro “una città a loro misura”. Oggi, per i ragazzi di quattro scuole della provincia di Latina che hanno elaborato sei progetti di rigenerazione urbana, è arrivato il giorno della premiazione. Al Circolo cittadino, presente la neo sindaca del capoluogo Matilde Celentano, si è concluso il Concorso indetto dal Soroptimist International “Ri-Generazione Città Giovane” che, ponendo l’attenzione sull’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 dell’Onu, “città e comunità sostenibili” , si è rivolto alle scuole per invitare di alunni a proporre modelli di rigenerazione delle proprie città.

La giuria formata dagli architetti Celina Mattei, Emilio Ranieri, Paolo Costanzo, dalla referente del Soroptimist professoressa Paola Bertoni e dalla professoressa Marina Di Pietro, ha dato il giudizio più alto alla proposta “Fluydo” del Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti di Latina e al lavoro realizzato dall’Istituto San Benedetto. Ex aequo gli altri quattro del Vittorio Veneto Salvemini di Latina, un secondo progetto del Michelangelo Buonarroti e i lavori presentati dal Giulio Cesare di Sabaudia, subito attenzionati dal sindaco Alberto Mosca.

“Quanta energia positiva questa mattina durante la premiazione dei progetti elaborati dai ragazzi. Quanto è importante intercettare i loro sogni e i loro bisogni rispetto al territorio in cui vivono e “ascoltare” la loro idea di Ri-Generazione Urbana”, ha commentato la presidente del Club femminile, l’architetta Celina Mattei ringraziando i sindaci di Latina, Celentano e di Sabaudia, Mosca, i Presidenti degli Ordini professionali degli Architetti e Ingegneri di Latina, i dirigenti scolastici che hanno dato la disponibilità “e soprattutto ai ragazzi che hanno lavorato con successo ad esso”.

I progetti vincitori, uno per categoria, sono stati inviati a Soroptimist International d’Italia. Quelli ritenuti di maggior valore dalla commissione nazionale saranno pubblicati e presentati a Roma in Campidoglio nell’ambito del convegno nazionale Ri-Generazione Città Giovane”.