Cani sotto l’ombrellone, riaperta a Sabaudia la SabauBeach

SABAUDIA – Riapre a Sabaudia la SaBau Beach, la spiaggia attrezzata per cani. Il servizio riparte grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Associazione Mondocane Sabaudia. “Un servizio di qualità che rende unico il nostro litorale – ha commentato il Sindaco Alberto Mosca -. SaBau Beach rappresenta una vera e propria oasi estiva di eccellenza per gli amanti degli animali e i loro cani. Insieme potranno trascorrere momenti di svago e relax sulla spiaggia. È un’occasione unica per i proprietari, finalizzata anche a socializzare e condividere esperienze ed entusiasmo”.

Lo speciale stabilimento che ha un arenile di circa 80 metri lineari ed è accessibile dalla passerella A17, al km 27,050, in corrispondenza di Sant’Andrea, è già operativo e lo resterà fino al 9 settembre ad ingresso libero, tutti i giorni, dalle 9 del mattino alle 19. Poche ma importanti le prescrizioni: vaccinazioni in regola, i cani devono essere muniti di microchip o tatuaggio identificativo e le femmine non trovarsi nel periodo del “calore”. “Al momento dell’accesso in spiaggia, i proprietari dovranno presentare tutti i documenti necessari per i loro amici a quattro zampe”, spiegano dal Comune.

I volontari dell’Associazione Mondocane mettono a disposizione degli ospiti ombrelloni, sedie, ciotole, acqua potabile e una selezione di giochi.