Il liceo Manzoni di Latina presenta il suo libro, 70 anni di scuola

LATINA – Un libro per raccontare il Liceo Manzoni di Latina e di più. Sarà presentato il 15 giugno nell’ambito delle celebrazioni per il 70° anno dell’Istituto di Latina, grazie al lavoro di ricerca e di laboratorio storico delle classi 5AU e 5BL guidate dalle docenti Laura Artiaco e Ornelia Leone. Si intitola “Il Manzoni di Latina” – Appunti per una storia del Liceo Manzoni e questioni metodologiche per una storia degli Istituti scolastici in Italia” ed è stato curato nella stesura da Luca Santangelo giovane storico del territorio pontino.

“Scopo del lavoro – spiegano dalla scuola – è stato quello di capire come è mutata la scuola nei suoi 70 anni di vita e dalla ricerca storica, che ha coinvolto tutta la città nella costruzione di una memoria comune sul Liceo Manzoni è emerso che ragionare sulla scuola significa ragionare in termini più ampi sulla città e sullo spazio urbano che la circonda”.

“L’idea di fondo del laboratorio storico è stata proprio quella di voler scoprire come la Storia della città, dei luoghi, delle politiche scolastiche, dei movimenti culturali sia entrata nel Manzoni e come il Manzoni a sua volta abbia inciso nel tessuto della comunità di Latina”, aggiunge la dirigente scolastica prof.ssa Paola Di Veroli, che ha fortemente sostenuto il lavoro.

Il libro, edito da Atlantide Editore di Dario Petti sarà presentato presso il Circolo Cittadino di Latina alle ore 17:30.

L’evento sarà accompagnato dall’esibizione di giovani studenti del Liceo Musicale: il duo Giulia e Davide Cellacchi con il brano Haendel-Halvorsen, Passacaglia per violino e violoncello e il trio Alessandro Bravatà, DamianoScaraggi e Sebastian Hauca (Franz Doppler: Andante e Rondò, op. 25 per 2 flauti e pianoforte)