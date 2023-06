“Il Mestiere dell’Archeologo”, evento nel comprensorio di Minturnae

MINTURNO – Proseguono le iniziative nell’ambito del progetto ‘Appia Regna Viarum’ che punta a far inserire l’antico tracciato della consolare nel patrimonio mondiale Unesco. Domani, sabato 17 giugno, presso il Comprensorio Archeologico di Minturnae, dalle ore 16 alle 19.30, avrà luogo l’evento “Il Mestiere dell’Archeologo” organizzato e patrocinato, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, dal Comune di Minturno, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Lazio, con la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio di Frosinone e Latina e con Lestrigonia Aps.

L’iniziativa permetterà – si legge in una nota della Provincia di Latina – a grandi e piccoli di immergersi in un’esperienza unica come quella dello scavo archeologico, conoscendo meglio il mestiere dell’archeologo. Per i più piccoli sono previsti laboratori come lo scavo archeologico simulato e il restauro.

Gli ingressi dei gruppi avverranno ogni 30 minuti fino alle 17.30. La prenotazione è obbligatoria.

L’area archeologica di Minturnae è visibile anche in Italia Svelata, un viaggio nei luoghi della cultura è una iniziativa promossa della Direzione generale Musei del Ministero della Cultura che presenta dei brevi documentari, per raccontare le meraviglie del nostro patrimonio culturale, pubblicati sui profili social ministeriali. Con la regia di Federico Zanotti e le riprese di Daniele Comelli si scoprono luoghi insoliti e talvolta poco conosciuti ma nel contempo, meravigliosi. Ieri -14 giugno- è toccato al Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae. Nel filmato è il direttore Marco Musmeci che accompagna lo spettatore alla visita del parco archeologico e delle sue testimonianze con un corredo di immagini (riprese anche con droni), che nella sintesi del cortometraggio riescono comunque a rendere suggestivo ed emozionante il racconto dell’architetto riminese.