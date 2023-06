La Top Volley diventa Cisterna Volley con l’ ingresso di nuovi imprenditori

(foto di Paola Libralato)

CISTERNA DI LATINA – “Anche nella prossima stagione, al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina andrà in scena lo spettacolo della Superlega, il massimo campionato italiano di pallavolo maschile”. Ne dà notizia il club pontino che ha optato anche per un cambio di nome: la società avrà una nuova denominazione con il contestuale allargamento della base societaria e con l’ingresso di nuove forze imprenditoriali espressione del territorio. Nei prossimi giorni, verrà presentata ufficialmente. Nel frattempo la cosa più importante è la conferma che il Club pontino ha presentato nei tempi la domanda di ammissione alla Lega Pallavolo serie A e che il nome della società Cisterna Volley sia stato inserito nel novero delle realtà che hanno presentato nei tempi le domande di ammissione al campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24.

L’iter prevede che la Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A ora si metta al lavoro sui documenti consegnati dai Club e chiuderà il verbale entro martedì 4 luglio. Il materiale sarà poi consegnato alla Federazione e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo, con l’elenco ufficiale delle formazioni partecipanti al 79° Campionato Serie A Credem Banca. In questi mesi la società, pur lavorando a fari spenti per questioni di opportunità, ha lavorato sul mercato e ha allestito un roster interessante che verrà presentato nei prossimi giorni.

Per la cronaca le altre società che hanno inoltrato la richiesta di iscrizione alla prossima stagione sono, oltre al Volley Cisterna, anche: Saturnia Acicastello, Volley Lube Civitanova, Powervolley Milano 2.0, Modena Volley Punto Zero, Vero Volley Monza, Pallavolo Padova, Sir Safety Umbria Volley Perugia, You Energy Volley Piacenza, Prisma Taranto Volley, Trentino Volley e Verona Volley.