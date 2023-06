Latina, al Conservatorio un concerto per ricordare Cristina Cimagalli

LATINA – Il conservatorio di Musica di Latina ricorda la maestra Cristina Cimagalli, musicologa, direttrice d’orchestra, pianista e storica della musica scomparsa il 13 aprile all’età di 61 anni. A renderle omaggio i suoi allievi del conservatorio Ottorino Respighi di Latina con un concerto che si terrà oggi, lunedì 5 giugno, alle 18.30 nell’auditorium Roffredo Caetani di Via Ezio. Nel programma antico, moderno e musica contemporanea con una composizione degli studenti scritta per l’occasione.

Un concerto “in memoria della nostra amata Maestra Cristina Cimagalli, con immensa gratitudine per i suoi insegnamenti sempre piacevoli, divertenti e in grado di ispirarci. Per la sua dedizione allo stare al passo con le nuove tecnologie e le nuove generazioni, al fine di garantire costantemente il meglio da offrire. Per essere sempre figura di riferimento e motivo di incoraggiamento. Per essere vento alle nostre spalle, perché ogni sua parola può ancora gonfiare le nostre vele e farci avanzare. Per la formazione che ci ha dato, non solo artistica ma anche profondamente umana. Per averci portato sulle sue spalle, per la gioia, le risate che ci ha donato, la curiosità che ha destato dentro ciascuno di noi. Per i nuovi orizzonti che ci ha aperto, così come ha fatto con le nostre menti. Per la sua incondizionata e costante presenza, e per essere stata sempre un nostro porto sicuro. Offriamo questo concerto in memoria di Lei con estremo affetto, stima e gratitudine”, scrivono i “Cimagallini”.

CHI ERA E CHE COSA LASCIA (5 giugno 1961 – 13 aprile 2023)

Musicologa, direttrice d’orchestra e pianista. Storica della musica, ha pubblicato libri e numerosi articoli

su riviste musicologiche italiane e internazionali; si segnalano in particolare Utopia di un’università

musicale. Storia dei progetti per un livello superiore di studi musicali dall’Unità d’Italia al secondo

dopoguerra (1861-1948), con Mario Carrozzo, una Storia della musica occidentale in tre volumi, adottata

in numerosi Conservatori e Università, e Racconti irriverenti.

È stata anche attiva come compositrice, direttrice d’orchestra e pianista, effettuando concerti, in Italia e

all’estero, trasmessi anche dalla RAI e da altre emittenti; ha al suo attivo, come direttore e pianista, molte

prime esecuzioni assolute. In qualità di compositore ha prodotto musiche di scena e collaborato con

eminenti registi per produzioni di vari festival italiani.

Era titolare della cattedra di Storia della musica presso vari conservatori italiani e per passione guida escursionistica del Cai.

IL PROGRAMMA

Fiamma Flavia Paolucci :

In Memoriam Cristina Cimagalli

Fiamma Flavia Paolucci , violino

Mirco Iannaccone :Feeling over the clouds;

dedicato alla prof.ssa Cristina Cimagalli

Mirco Iannaccone , pianoforte

Giacomo Puccini : Aria di Magda, Chi il bel

sogno di Doretta dall’ opera La rondine

Laura Teofani, soprano

prof. Nicolò Iucolano , pianoforte

Sergio Assad : Farewell

Giuseppe De Francesco , chitarra

Manuel Mauti , chitarra

Ludwig van Beethoven : Piano trio n. 1

in Mi bemolle maggiore op. 1 , II. movimento

Martina Lauretti , violino

Giulia Mastrantoni , violoncello

Martina Treglia , pianoforte

Franz Schubert :

Der Tod und das Mädchen; n. 3 op. 7 D 531

Gabriel Falla , tenore

Daniele Galderisi , pianoforte

Johann Sebastian Bach : Andante

dalla Sonata per violino solo n. 2 BWV 1003

Paolo Lozupone , violino barocco

Heitor Villa-Lobos :

Bachianas Brasileiras n. 5 Ária (Cantilena);

Giorgia Tirocchi , soprano

Lisa Gregori , flauto

Serine Khoudriate , flauto

Camilla Ciriaco , pianoforte

Louis Spohr : Wiegenlied;

dal Sechs Deutsche Lieder op. 103

Lucy Botrugno , soprano

Christian Negri , clarinetto

Marianna Martinelli , pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart :

Notturno Due pupille amabili K 439

Notturno Se lontan, ben mio, tu sei K 438

Lorena Cesaretti , soprano

Lucy Botrugno , soprano

prof. Enrico Turco , basso

Marta Nicolaci , clarinetto

Christian Negri , clarinetto

Mattia Trani , clarinetto basso

Wolfgang Amadeus Mozart : Sonata per

pianoforte n. 8 K 310 , II. Movimento

prof.ssa Laura Manzini , pianoforte

Franz Schubert : Die schöne Müllerin

n. 5 op. 25 D 795 Am Feierabend

Giancarlo Mari , tenore

Elisa Bonomo , pianoforte

Johann Sebastian Bach : Sarabanda

dalla suite per violoncello n. 2 BWV 1008

Mattia Geracitano , violoncello

Antonio Vivaldi : Aria di Abra, Si fulgida per

te" dell’oratorio Juditha triumphans, RV 644

Maria Chiara Forte , soprano

Alessandro Samsa , pianoforte

Johann Sebastian Bach : Sarabanda dalla Suite

francese No. 5 , BWV 816

Riccardo Pugliese, fisarmonica

Johann Sebastian Bach : Erbarme dich, mein

Gott" dell’oratorio Matthäuspassion BWV 244

Giulia Cellacchi , violino

Davide Cellacchi , violoncello

Henry Purcell : Lamento di Dido When I am

laid in earth; dall’opera Dido and Aeneas

prof.ssa Lucia Bova , arpa

Kristina Petric , arpa