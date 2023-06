Libri nel Parco, Dacia Maraini apre la Rassegna 2023

SABAUDIA – Torna, a partire dal prossimo fine settimana, la rassegna Libri nel Parco. Quando la cultura incontra la natura, promossa da Sabaudia Culturando Aps. In apertura della IX edizione la scrittrice e cittadina onoraria di Sabaudia, Dacia Maraini che presenterà il suo ultimo libro “E tu chi eri? Interviste a donne e uomini che hanno fatto il Novecento“. Interviene lo scrittore e giornalista Eugenio Murrali esperto conoscitore dell’opera della Maraini.

L’appuntamento, come gli altri in cartellone, si svolgerà nella Corte comunale di Sabaudia, con vista sulle sale del Museo Emilio Greco. L’accompagnamento musicale è affidato alla violinista Claudia Plata.

L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Sabaudia, dall’associazione e dall’ Oasi di Kufra – Sport Hotel & Wellness.