Maltrattamenti in famiglia, arrestato dalla Polizia 36enne di Terracina

TERRACINA – La polizia di Terracina ha arrestato in flagranza di reato un 36enne del posto per maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente. Dalla fine del mese di maggio la donna si era più volte rivolta al Commissariato di Terracina raccontando di minacce, vessazioni e aggressioni subite dal convivente che nell’ultimo periodo si erano acuiti nonostante la fine della convivenza. Mercoledì l’uomo si è presentato a casa e quando gli agenti sono arrivati l’hanno trovato mentre aggrediva l’ex. Trovati anche 32 messaggi inviati in 43 minuti dove la minacciava di morte. L’uomo di trova ora in carcere.