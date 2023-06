Mercato settimanale a Latina, 200 mila euro per la riqualificazione

LATINA – La giunta del sindaco Matilde Celentano ha approvato, nella seduta di ieri, un atto di impegno di 200mila euro per la riqualificazione del mercato settimanale di via Rossetti a Latina. Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Lazio che prevede la realizzazione di otto punti acqua per i banchi del settore ittico, della segnaletica orizzontale per gli stalli, e la riqualificazione della recinzione dell’area e dei cancelli carrabili e pedonali, con l’installazione di due barriere motorizzate, attivabili con badge, agli ingressi di via Cisterna e via Rossetti per passaggio dei veicoli autorizzati.

“Il progetto è stato condiviso nel 2022 con le associazioni di categoria degli ambulanti – ha spiegato l’assessore Antonio Cosentino, con delega alle Attività produttive – Con l’atto appena approvato abbiamo dato un’accelerata all’iter per la realizzazione dei lavori non più rinviabili. Nei giorni scorsi, ho incontrato gli operatori del mercato per ascoltare le loro esigenze e per fare il punto su questa progettazione”.

Per quanto riguarda il mercato annonario di via don Minzoni, l’assessore Cosentino ha preannunciato la partenza a breve delle opere necessarie alla rimozione delle infiltrazioni dal tetto e dalle pareti perimetrali.

Venerdì scorso, l’assessore alle Attività produttive del Comune di Latina ha incontrato i commercianti del centro storico in vista del ripristino, a partire dal primo luglio, della zona a traffico limitato in luogo dell’attuale isola pedonale. “E’ stata anche occasione – ha precisato Cosentino – di confrontarci sugli orari per la chiusura dei locali notturni. Sta per essere emessa una nuova ordinanza che fissa la chiusura a mezzanotte e mezza dalla domenica al giovedì e alle 2 dal venerdì al sabato”.