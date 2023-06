Natura musa: il Giardino di Ninfa fonte di ispirazione per i giovani scrittori della Scuola Holden

LATINA – Il Giardino di Ninfa sarà ancora una volta luogo di ispirazione per quattro giovani scrittori. Prende il via oggi, giovedì 8 giugno, il soggiorno letterario degli studenti della Scuola Holden di Torino – l’università della scrittura fondata da Alessandro Baricco – che si realizza da tre anni nell’ambito di un progetto tematico di promozione della scrittura e più in generale della cultura. I ragazzi, accompagnati dalla docente e scrittrice Ilaria Rossetti, saranno ospiti della Fondazione Roffredo Caetani fino a domenica 11 giugno e avranno la possibilità di lavorare e scrivere lasciandosi ispirare dal Giardino di Ninfa che sessant’anni fa fu di ispirazione a Giorgio Bassani per il suo romanzo storico “Il giardino dei Finzi Contini”.

“Il tema scelto per i racconti che i ragazzi dovranno scrivere in questi giorni e che presenteranno nel corso di un reading, è Uomo e natura, da Virgilio a Calvino“, ha spiegato Ilaria Rossetti illustrando il percorso di quest’anno rivolto ad un gruppo ristretto di studenti del secondo anno dell’Academy che hanno partecipato alla selezione.

Le aspiranti scrittrici e gli aspiranti scrittori sono Chiara Puchetti, Giacomo Collesei, Martina Limardi e Venera Dora Leone. “Sono stati selezionati quest’anno per il soggiorno al Giardino di Ninfa, grazie a un Gettone, il nome che a scuola diamo alle esperienze che portano gli studenti e le loro parole fuori dalle aule, a confrontarsi con il mondo”, aggiunge Ilaria Rossetti. “Sotto la mia supervisione scriveranno i loro racconti, ospiti di un luogo carico di storia, mistero e solennità, e per loro, giunti alla conclusione del secondo di Academy, la laurea triennale della scuola, questa è davvero una grande opportunità. Per trovare le loro storie ci siamo affidati a un percorso di letture che ripercorra a grandissime linee il tema del rapporto umano-natura, oggi più che mai contemporaneo, da Tasso a Leopardi passando per Virgilio, fino a Italo Calvino, che su Botteghe Oscure pubblicò uno dei suoi testi più legati a questa tematica, ‘La formica argentina’. Sarà proprio Calvino l’autore su cui ci concentreremo, a caccia di suggestioni che trovino in Ninfa uno specchio e una eco potenti, capaci di generare storie e di diramarsi nella scrittura”.

“Ricco e complesso di suggestioni letterarie e filosofiche – spiega il regista Clemente Pernarella -, il tema affrontato nel contesto del giardino si svilupperà alla luce di quanto il luogo, Ninfa, potrebbe evocare con forza e consonanza in termini di scrittura. Il rapporto uomo/natura oltre la dicotomia minaccia/idillio ragionato alla luce della complessità, tutta contemporanea, delle sue accezioni. Come per gli anni passati il percorso degli allievi scrittori si legherà alle attività del Parco Letterario Marguerite Chapin attraverso gli autori pubblicati su Botteghe Oscure. Per questa edizione il percorso letterario parte da lontano per arrivare al ‘900: Virgilio, l’Aminta di Torquato Tasso, Leopardi per poi stringere su Italo Calvino del quale a breve ricorrerà il centenario della nascita. La ‘Formica Argentina’, racconto pubblicato nel 1952 sulle pagine della rivista edita dalla Chapin sarà il punto verso il quale far convergere suggestioni e riflessioni”.

“La collaborazione tra la Scuola Holden e la Fondazione Roffredo Caetani, giunta al terzo anno consecutivo – afferma il presidente Massimo Amodio -, costituisce un elemento importantissimo dell’attività culturale della nostra istituzione che sottolinea, in questo modo, una delle finalità principali previste dal nostro Statuto: fare cultura attraverso i luoghi dei Caetani. Alcuni dei ragazzi della Holden che hanno partecipato alle precedenti edizioni del Soggiorno Letterario, hanno avuto poi l’opportunità di pubblicare i loro lavori con importanti case editrici di livello nazionale: in questo risultato, sono certo, ci sono anche un po’ delle emozioni e delle suggestioni nate durante i giorni che hanno trascorso nel Giardino di Ninfa. Fare cultura e mettere a disposizione delle giovani generazioni questi luoghi è la ragione fondamentale che tiene in vita l’attività di questa Fondazione e che ci spinge a fare sempre meglio e ad alzare, come in questo caso, il livello delle nostre collaborazioni”.

Il reading conclusivo del soggiorno letterario degli studenti della Scuola Holden si terrà nel corso di un evento riservato alla stampa che verrà poi trasmesso sui canali della Fondazione e del Giardino di Ninfa a partire dal prossimo 13 giugno.

Evento in collaborazione con la Fondazione Campus Internazionale di Musica e i Parchi Letterari.